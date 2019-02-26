EPG для IPTV бесплатно

Всем доброго времени суток! Как вы уже поняли, в нашей статье речь пойдет о программе EPG и о том, где взять ссылку ХМL для IPTV плеера.

Что же такое EPG? EPG – это программа передач (ГИД), которая обычно уже встроена в ваш плеер. Чаще всего EPG появляется у вас в нижней части экрана, как только вы переключили канал и показывает, что идет по телевизору в настоящий момент и что будет идти дальше. Так же ГИД можно вызвать не переключая ТВ каналы – с помощью кнопок «ОК», «Меню», «EPG» на пульте.

Если вы пользуетесь услугами платного iptv провайдера , то и ГИД более функционален, то есть вы можете посмотреть телепередачу, которая транслировалась несколько дней назад. Допустим, сервис ILOOK TV даёт возможность возвращаться к просмотру на 4 дня ранее, а OTTCLUB на целых 7.

ХML файлы бывают разные: некоторые содержат только ТВ ГИД, другие же ГИД с иконками или логотипами каналов. В любом случае IPTV плеер уже имеет в себе данную функцию, для реализации которой дополнительно устанавливать ничего не нужно.

Ссылки на EPG XML

Ссылки, предоставленные ниже, подходят под каждый m3u плейлист в интернете, в том числе и для платных сервисов «Sharavoz», «Ilook», «TOPIPTV» и т. д.

EPG для OTTCLUB https://ottepg.ru/ottepg.xml.gz

EPG для Kineskop TV http://st.kineskop.tv/epg.xml.gz

EPG для Sharavoz TV http://iptv-content.webhop.net/guide.xml

EPG для Shara TV http://stb.shara-tv.org/epg/epgtv.xml.gz

EPG для TopIPTV http://topiptv.info/download/topiptv.xml.gz

EPG для ILOOK TV (Edem TV) http://epg.it999.ru/edem.xml.gz

Категории, логотипы и ТВ ГИД https://iptvx.one/epg/epg.xml.gz

Отображает только название передачи https://iptvx.one/epg/epg_lite.xml.gz

Максимально полный EPG http://www.teleguide.info/download/new3/xmltv.xml.gz

Все вышеперечисленные ссылки проверенные, работают исправно не один год.

Хочу обратить особое внимание на следующий момент. Для того, чтобы ваш ГИД отображался достоверно, название канала обязательно должно совпадать с названием в XML файле. Поэтому, при самостоятельной сборке плейлиста, указывайте правильное название канала, не переименовывая и не сокращая его.